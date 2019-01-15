人民幣Hibor：隔夜息企1.8厘 CNH見6.75
2019年01月15日 11:33
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息企1.8厘水平，1星期至1個月拆息為2.35至2.94厘，2至12個月拆息報3.09至3.62厘。
15/1/2019
隔夜 1.80481厘
1星期 2.35933厘
2星期 2.70300厘
1個月 2.94800厘
2個月 3.09833厘
3個月 3.28400厘
6個月 3.40833厘
12個月 3.62700厘
14/1/2019
隔夜 1.82767厘
1星期 2.54567厘
2星期 2.87867厘
1個月 3.08733厘
2個月 3.17367厘
3個月 3.35000厘
6個月 3.48067厘
12個月 3.67333厘
人民幣兌美元報升，離岸人民幣(CNH)由6.7648，回升至日中高位的6.7440，最新報6.7531；在岸人民幣(CNY)則由6.7585，升至6.7396，最新報6.7505。
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm