人民幣Hibor：隔夜息企1.8厘　CNH見6.75

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息企1.8厘水平，1星期至1個月拆息為2.35至2.94厘，2至12個月拆息報3.09至3.62厘。



15/1/2019

隔夜 1.80481厘

1星期 2.35933厘

2星期 2.70300厘

1個月 2.94800厘

2個月 3.09833厘

3個月 3.28400厘

6個月 3.40833厘

12個月 3.62700厘



14/1/2019

隔夜 1.82767厘

1星期 2.54567厘

2星期 2.87867厘

1個月 3.08733厘

2個月 3.17367厘

3個月 3.35000厘

6個月 3.48067厘

12個月 3.67333厘



人民幣兌美元報升，離岸人民幣(CNH)由6.7648，回升至日中高位的6.7440，最新報6.7531；在岸人民幣(CNY)則由6.7585，升至6.7396，最新報6.7505。

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