如何發達？億萬富豪教你「接飛刀」

所謂「寧買當頭起，莫買當頭跌」，但億萬富豪、Oaktree Capital Group聯合創始人Howard Marks不以為然。他認為，要確定底部的時機是不可能的，因此應該嘗試去接正在「往下掉的飛刀」，在資產開始升值之前買入。



最近美股下跌就是一個很好的例子。美股在去年第4季度大跌，市場情緒突然從過度樂觀轉向過度悲觀；標普500指數從9月下旬至聖誕節前夕下跌近20%，而從那時起至上周五為止已經反彈超過10%。



他稱，市場並沒有處於極端泡沫水平，所以不太可能看到極端崩盤；但他補充，由於「處於市場周期的第8局」，現在是時候更加謹慎而非進取了；而新興市場和亞洲市場相對便宜。



Oaktree正在對新興市場股票和債券給予「大量關注」。



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