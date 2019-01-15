【瑞通推介】騰訊再衝330元　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：英國脫歐協議投票在即，另美國金融股業績期展開，道指隔晚收報23,909點，跌86點或0.36%。



恒指6連升後周一(14日)回調368點或1.38%，收於26,300點之下。周二(15日)早段重返百天線上，下方50天線約26,054點為支持。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾4,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.2億元，反映投資者趁跌市買入好倉過夜。



有券商料騰訊控股旗下小程序至少需要1年時間技術才成熟，這段時間內的遊戲疲弱可能會繼續使股價承壓。不過，市場繼續對公司遊戲未來獲批有憧憬。該股自去年10月低見52周低位251.4元以來，暫仍能維持反覆向上走勢。股份上周連升3個交易日後，周一回吐2.8%，即市低位險守320元關，周二早段回升超過1%，重返326元之上，支持參考10天線(317.9元)，上周高見的334.6元為向上阻力。周一有逾3,400萬元淨流入其好倉，5日累計淨流出逾1.1億元。淡倉方面，周一錄逾2,700萬元淨流出，5日累計淨流入逾8,400萬元。



工信部早前指今年將在若干城市發放5G臨時牌照，市場料5G時代降臨將令電訊營運商受惠。中國移動踏入2019年股價強勢，年內累升逾6.2%，周一亦逆市靠穩，並創1個月高。周二早段股份再升約2%，向上突破去年10月高位81.05元，上升阻力觀察85元之心理關口。周一有逾110萬元淨流出其好倉，同日有逾70萬元淨流入其淡倉。



財政司司長陳茂波受訪時表示，港府樂意看到房地產市場調整，政府不必為樓市提供任何支持，目前無意改變樓市辣招。近期強勢的本地地產股周一借勢調整，長實集團周一下跌2.8%，周二早段回升近2%，重返63元以上爭持，上移中的10天線(60.4元)為短期支持。周一有逾10萬元淨流入其好倉，5日累計則淨流出逾70萬元。



小米集團禁售期結束後股價持續受壓，周一再度回至10元邊，下挫3%。周二早段股份曾逆市跌超過1%，於10元之下整固；最近6個交日，至周二早段即市低位計算，累積跌超過18%；9天RSI跌至20的技術超賣水平，支持參考上市低位9.44元。輪證資金流方面，其好倉周一錄逾100萬元淨流入，並有近200萬元淨流入其淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿14.4倍。輕微價外、短期沽證(13901)，行使價24,800點，2019年3月到期，實際槓桿14.9倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(16457)，行使價348元，2019年6月到期，實際槓桿6.6倍。貼價、短期沽證(26044)，行使價310元，2019年4月到期，實際槓桿7.7倍。



中移貼價、中短期購證(13344)，行使價83.88元，2019年5月到期，實際槓桿11.1倍。輕微價外、中短期沽證(16118)，行使價73.8元，2019年6月到期，實際槓桿8倍。



長實集團輕微價外、中年期購證(18433)，行使價68元，2019年7月到期，實際槓桿6.3倍。



小米價外、中短期購證(13897)，行使價12.5元，2019年6月到期，實際槓桿5.2倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(64276)，收回價25,510點，槓桿比率22倍。熊證(58589)，收回價26,990點，槓桿比率40.8倍。



騰訊牛證(64306)，收回價310.1元，槓桿比率18.5倍。熊證(61458)，收回價339.9元，槓桿比率18倍。



中移牛證(69524)，收回價74.68元，槓桿比率9.4倍。熊證(69870)，收回價86.88元，槓桿比率9.6倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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