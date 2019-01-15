【午市重點睇】圓匯降至108.5　人民幣企6.75

●亞洲市，美匯指數企95.5；圓匯急降至108.5；歐元兌美元報1.148；英鎊再升至1.290。港匯企7.842。在岸、離岸人民幣稍升至6.75。金價報1,291美元，布油企59.6美元，紐油報51.1美元。



●恒生指數半日收報26,746點，升448點或1.7%，五大重磅股齊漲。

-異動股：捷榮國際發盈喜，股價曾飆21%。http://bit.ly/2VV1Jst

-異動股：上季港澳同店銷售降，周大福跌近3%。http://bit.ly/2HpEGTN

-3新股登場，天瑞汽車內飾潛水。http://bit.ly/2M9Lljs



●【即市分析】

-中資券商股博得過？http://bit.ly/2FyprVK

-港股展望不能太過樂觀。http://bit.ly/2MbbBtH

-脫歐表決在即，滙豐宜暫避？http://bit.ly/2AL5qYN



●A股快報：三大指數半日齊漲約1%。http://bit.ly/2TMXcXi



●亞洲股市：日股中段升逾百點。http://bit.ly/2FyVYej



●新增人民幣貸款多增3倍，人行朱鶴新︰降準有效支持實體經濟。http://bit.ly/2RsVo9o



●人民幣中間價升18點，CNH見6.75。http://bit.ly/2TPQz6C

-人民幣Shibor︰隔夜息飆至2.24厘。http://bit.ly/2AWh2IT



●人行逆回購1800億人民幣，首次降準落地。



●港元拆息︰隔夜息升至0.28厘。http://bit.ly/2VVTxIv



●渣打洪丕正：港樓有秩序調整屬健康，今年貸款料低單位數增長。http://bit.ly/2VTOZm4



●新股專輯：微盟傾向併購SaaS項目。http://bit.ly/2RMQtiH



●美國經濟健康嗎？關停已24天，聯儲局更頭痛。http://bit.ly/2FCWWGm



●蘋果公司COO稱高通拒絕為去年3款新iPhone提供晶片。http://bit.ly/2D8RbyO



●Newmont百億美元收購Goldcorp！全球最大黃金生產商換位。http://bit.ly/2MaILJZ



●俄羅斯加速「去美元化」，傳擬斥百億美元投資比特幣。http://bit.ly/2QN9woz



●白宮澄清︰伊萬卡不是世銀行長候選人。http://bit.ly/2MeDgu0



●第4季亞太區衍生工具交投日均飆45%，有望續增！http://bit.ly/2QJLLOh



●如何發達？億萬富豪教你「接飛刀」。http://bit.ly/2QNxLDh

─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【多圖】逸瓏灣8兩房示範單位首度曝光！

http://bit.ly/2SSTzPt



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



