【瑞銀推介】中移轉強　留意認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：港股周二(15日)突破近日26,700點的阻力，但今次並非由騰訊控股帶動，反而早段同時破位的有追落後的平保，以及中國移動，分別升破70及80港元的心理關口，後者更由年初72.9元的低位，近兩周內升逾10%，一洗之前幾年的頹風。



中移近日轉強主要受惠於內地提早推行5G商用，巿場認為屬正面影響。不過5G推廣在盈利之前，相信仍會有龐大的資本開支，巿場會否過分反映利好因素值得留意。



如投資者看淡中移，可留意認沽證(13748)，行使價76.88元，2019年4月到期，有效槓桿約10倍。



相反，如看好可留意認購證(13743)，行使價88.88元，2019年4月到期，有效槓桿約14倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威發出。本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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