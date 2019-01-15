【即市分析】基建鐵路股強勢可持續

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：內地今年經濟下行壓力仍大，中央已先後出台多個政策支持實體經濟，其中加大基建投資力度仍是今年的一個工作重點。基建鐵路股亦在相關憧憬下展現強勢，中國鐵建(01186)即市創出11.5元的52周新高，中國中鐵(00390)及中國中車(01766)近期亦反覆向上。



瑞信最新報告指，預期將有更多有利未來基建固定資產投資提升的信號，相信2019年基建固投將達10%的增長。基建股選股次序為中鐵、中鐵建及中國交通建設 (01800) ，目標價分別為9.3元、13.48元及9.9元，並同予其「跑贏大市」評級。



另外，早前中鐵總亦表示，今年的工作目標包括建設川藏鐵路，以及推動重點項目股改上市，實施鐵路混改，料板塊仍有炒作空間。中鐵建呈一浪高於一浪之勢，料整固後有力再上一層樓，目標價先睇13元，10.8元支持不宜有失。至於中鐵及中車近期亦重拾升勢，值得小注博再上高位。

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