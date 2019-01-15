【高盛推介】跟進恒指窩輪牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：道指周一(14日)下跌86點，收報23,909點，連續兩日下跌。恒指周二(15日)則高開220點後升勢持續，上午收升448點。



恒指周一回落，見部分資金由恒指熊證流走，重回牛證，周一有約9,500萬港元流走其熊證，而牛證則見約4,300萬元流入，特別是部分較貼價，即收回價約25,800點的牛證見資金積極流入。



周二有再貼價的恒指牛證上市，收回價於25,905點，當中可留意槓桿最高的牛證(69555)，收回價25,905點，行使價25,805點，換股比率10,000，槓桿比率40.3倍，是現時市場上最貼價最高槓桿的牛證。投資者亦可留意牛證(68298)，收回價25,800點，行使價25,700點，換股比率10,000，槓桿比率36.4倍，亦是貼價高槓桿的產品。



相反，投資者如看淡恒指，留意上周有大量資金流入其熊證 ，導致部分熊證出現街貨偏高的情況，投資者宜避開街貨較高的產品，現階段可留意收回價26,800至26,900點附近的熊證，當中可留意恒指熊證(65421)、熊證(66689)以及熊證(58536)，都是相同收回價的產品中槓桿最高、街貨較低的選擇。



熊證66691，收回價26,988點，行使價27,088點，換股比率10,000，槓桿比率66.7倍。熊證58537，收回價27,088點，行使價27,188點，換股比率10,000，槓桿比率49.3倍。熊證66721，收回價27,138點，行使價27,238點，換股比率10,000，槓桿比率43.7倍。



投資者如計劃部署認沽證，高槓桿的選擇可留意恒指沽證(13492)，行使價25,378點，2019年3月28日到期，實際槓桿15.4倍，為行使價25,000至26,500點間、兩個月期以上產品中槓桿最高的選擇。貼價的選擇則可留意沽證(28769)，行使價25,768點，2019年3月28日到期，實際槓桿14.8倍，為低街貨、類近條款的6隻產品中，槓桿最高的選擇。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。



認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

