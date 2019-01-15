新盤部署：天鑽周六賣486伙　暫錄逾2000票登記

大埔區新盤競爭激烈。中國海外發展(00688)旗下山塘路天鑽，周二(15日)再度加推價單第5號及同時發布新銷售安排。



中國海外地產董事總經理游偉光表示，新價單提供162伙，佔項目全數單位10%。連同價單第3號及第4號的324伙，周六(19日)合共發售486伙。



最新加推價單單位實用面積由366至775方呎，實用呎價由15,429至17,861港元，扣除折扣後，實用呎價12,574至14,555元。撇除景觀、樓層等因素，單位實際加幅約0.1%。折實平均呎價13,535元。



據悉，項目暫已錄得逾2,000張入票登記。



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