【高盛推介】騰訊牛證沽證剖析

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(15日)早段跟隨大市上升。股價由月初近300港元的低位開始反彈，上周五(11日)更突破330元水平，最高見334.6元，創4個月高位，累計上升超過10%。市場繼續關注公司旗下遊戲何時獲發版號。



近日該股上升，見資金主要流入相關認沽證為主，過去5個交易日計，有約5,500萬元流入，是同期最多資金流入的個股相關資產，其認購證同期則有約7,300萬元流走。牛熊證方面的情況類似，該股熊證於過去5個交易日有約2,900萬元流入，而牛證同期有約4,400萬流走，但細看見部分較貼價的牛證有資金流入。



現階段投資者如希望部署騰訊牛證，可留意市場上最貼價最高槓桿的牛證(68308)，收回價317.58元，行使價315.08元，換股比率100，槓桿比率22.6倍，距離該股股價有約10元的差距，是適合市況的選擇。



相反，投資者如看淡騰訊並希望部署認沽證，可留意沽證(29084)，行使價299.8元，2019年3月22日到期，實際槓桿10.6倍，是行使價295至315元之間、兩個月期以上的產品中槓桿最高。另外亦可留意沽證(16810)，行使價289.68元，2019年3月22日到期，實際槓桿11.1倍，行使價289.69元，3月份到期，是現時市場上成交最活躍的條款之一，當中以沽證16810的槓桿最高。



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