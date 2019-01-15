樓價UPDATES：慧安園兩房11年升值逾3倍

多個新盤貼市價開售，炒熱樓市氣氛，同時二手業主態度不敢太進取，刺激二手買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●鰂魚涌康怡花園A座高層3室，實用面積668方呎，為三房套間隔，望單邊山景。原業主叫價1,450萬港元，最終減162萬以1,288萬元沽，實用呎價19,281元。



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九龍區

●將軍澳慧安園2座高層D室兩房戶，實用面積354方呎，據了解，單位去年原以598萬元叫價放售，及後減至590萬，最終降至583萬元成交。資料顯示，原業主於2007年10月斥資約131萬元購入，單位11年升值逾3倍。



●將軍澳怡心園5座中層F室，實用面積466方呎，採兩房間隔，原業主最初開價635萬元，買賣雙方經連番議價後，累減35萬元，以600萬元成交，實用呎價12,876元。



●九龍塘碧華閣B座一伙連天台特色戶，實用面積939方呎，採三房套房間隔，附設853呎天台，擁開揚市區景，連同一個車位以1,450萬元易手，實用呎價15,442元。



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新界區

●沙田欣廷軒3座中層D室，實用面積398方呎，為兩房間隔，議價後以710萬元易手，實用平均呎價17,839元。



●沙田第一城49座中層D室兩房戶，實用面積304方呎，以490萬元沽出，實用呎價16,118元。



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