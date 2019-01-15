滙豐施穎茵：銀行需不斷推動金融科技應用　追上客戶需求

滙豐香港行政總裁施穎茵出席一個金融論壇時稱，該集團將繼續按原定計劃，於2020年前投資最多170億美元(約1,326億港元)於金融科技，同時會按消費者及客戶需求，將科技應用於銀行服務上。



施表示，市民由過去要到銀行分行辦理手續，至轉用網上銀行，到現時普遍用手機銀行服務，銀行界需要不斷適應新文化，追上客戶需求。



對於銀行推動科技引發部分職位或被取代的猜測，她舉例，自推出自動櫃員機後，分行便轉型成理財中心，替客戶處理投資及外匯等較複雜的銀行服務，職員因此需學習更多技能，且亦有科技相關的新職位出現。



她指出，該行的工作環境不再是傳統「純銀行界」；而是由來自不同背景的員工，如會計、市場策劃及科技等人一同合作，這才能推出最具回報的銀行服務。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm