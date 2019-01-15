觀塘apm農曆新年推廣費1800萬　創新高

農曆新年將至，新地代理執行董事馮秀炎稱，觀塘apm設置佔地6,000方呎的賀年裝飾，推廣費用達1,800萬港元，按年增10%，並為歷年新高。



今次商場設5大景點，預期於1月18日至2月19日共33天，期內人流可達989萬人次，按年升15至20%，而生意額可達3億元，按年漲10至15%。



回顧2018年，apm整體人流約1.18億，營業額45億元，按年各升10%，並維持100%出租率。期間有50個新租及續租商戶，涉及17萬方呎樓面，每方呎租金150至450元，平均租金加幅逾10%。



自港珠澳大橋通車後，由10月24至1月13日共82天，共有3,300班經商場往返珠海及澳門的直通車，接載9.9萬旅客，當中80%來自澳門，以短線一天觀光為主，人均消費500至800元，為商場帶來約3,000萬元生意額。



她透露，未來將電子化商場設施，預期集團商場零售表現繼續優於大市，預計今年首季人流達3,100萬人次，而生意額則約10至12億元。

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