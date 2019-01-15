【即市分析】德昌電機待破位追勢

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：德昌電機(00179)最新公布之業績表現符預期，後被大行唱好，今日(周二)借市況反彈勢頭，即市衝高9.7%，報17.1元。



截至去年12月底止9個月，該公司收入按年升4%至24.36億美元。投行瑞信指，由於內地乘用車需求恢復增長，及歐洲市場「全球輕型車測試規範」的影響較溫和，預計公司今年收入按年增長6%﹐並料未來的汽車刺激政策能帶動市場氣氛。



該行指其股價於中期業績後跌幅達2成，距目標價21元有上升空間，評級由「中性」升至「跑贏大市」。事實上，德昌電機現價往績市盈率僅7.1倍，估值屬低殘，若有好消息刺激，如中美貿戰談判有成果，內地車市有利好政策出台，相信股價有機會進一步反彈。



走勢上，該股於去年3月至今呈下行趨勢，股價反彈一直受制降軌阻力。今日其股價大幅衝高後，已升近降軌約17.5元，若後市以大成交突破其上，可考慮小注跟進，上望100天線19元，失守16.5元止蝕。

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