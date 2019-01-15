樓價UPDATES：麗城海景戶呎價守1萬元

二手業主減價吸客，大單位亦沒有例外，荃灣麗城花園套三房海景單位，減價40萬元售出，成交價880萬元，呎價險守1萬關口。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西灣河嘉亨灣2座中層D室，實用面積約496方呎，兩房連多用途房間隔，望少量海景，以月租約24,000元租出，折合呎租約48.4元。



●東半山樂翠台A座中層2室套三房單位，實用面積1,129方呎，以每月租金60,000元出租，實用呎租53.1元。



●堅尼地城高逸華軒高層K室兩房單位，獲區內租客以24,000元租入，實用面積434方呎計，折合呎租約55元。



●筲箕灣形薈1A座中層E室，實用面積約307呎，為開放式間隔，以月租約16,500元租出，實用呎租約53.7元，租客為港島東區客。



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九龍區



●將軍澳蔚藍灣畔5座中層B室，兩房間隔，實用面積約490方呎，以780萬元放盤2個月後獲區內客接洽，議價後減價34萬元，以約746萬元成交，實用呎價約15,224元。



●將軍澳MONTEREY第5座中層H室一房單位，望海景，實用面積約370方呎，以約15,000元放租5天，外區客議價後，以14,800元承租，實用呎租約40元。



●西南九龍匯璽本月截至14日，已錄約65宗租務成交，包括1B座高層C室，實用面積約359方呎，一房間隔，放租半日，減租1,000元，即獲外區客以17,000元租入，實用呎租約47.4元。



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新界區



●荃灣麗城花園3期1座高層H室，三房連套房設計，望海景，原叫價920萬元，經議價後減價40萬元或約4.3%，最後以880萬元沽出，實用面積728方呎計，折合呎價約10,402元。



●屯門居屋兆康苑M座高層4室，實用面積568方呎，三房間隔，剛以每月約12,800元租出，實用呎租22.5元，新租客為區內家庭。

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