新地十四鄉發展項目有意加入長者屋元素

新鴻基地產(00016)執行董事郭基煇在該集團午宴上表示，旗下十四鄉發展項目有意加入長者屋元素。他強調會夥拍非政府機構一同去做有關長者屋服務，非由集團去提供老年服務。



集團傾向將單位出售予中產以上、對老年服務有需求、「行得走得」的老年買家，暫不考慮將長者屋單位出租。初步構思是屋苑內設老年人友善設施，屋苑會所亦加入老年活動。



他指出，去年十四鄉發展項目補地價時，仍未有相關考慮。而近期受到房協旗下丹拿山項目啟發靈感，覺得該項目可行但難以盈利，因而在聖誕節期間反覆思加入盈利元素。



就郭氏家族郭炳湘兒子郭基俊加入新地董事局，郭基煇表示，郭基俊主力W酒店業務，兩人會經常交流該酒店的經營和翻新。暫時未清楚郭基俊會否出席2月的集團業績會。



至於郭炳湘創立的帝國集團，目前由郭基俊和他的家人打理；會否併入新地、或兩家公司會否有更多合作，郭基煇一概不評論。

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