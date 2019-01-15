郭基煇：與郭基俊感情深厚　不評論帝國會否併入新地

新鴻基地產(00016)郭氏家族長子郭炳湘去年逝世，他兒子郭基俊早前加入新地董事局。與郭基俊同為郭氏第三代接班人的執行董事郭基煇表示，郭基俊主力W酒店的業務，並顯得很勤力，因為這業務由郭基俊的父親開拓，他們兩人會經常交流該酒店的經營和翻新，酒店工作對郭基俊起到很大鼓舞作用。



郭基煇又憶述：「細個時同佢(郭基俊)喺嫲嫲(郭老太鄺肖卿)屋企一齊玩，我哋感情都好深厚。」至於郭老太會否想郭基俊參與更多集團業務？郭基煇表示，「我哋集團都要按部就班，好鼓勵佢在公司做佢想做的事，我同我阿叔(郭炳聯)都好鼓勵佢。」



他又指，暫時未清楚郭基俊會否出席2月的集團業績會。



談到郭炳湘創立的帝國集團，郭基煇表示，帝國現由郭基俊和他的家人打理；至於帝國集團會否併入新地，或兩家公司有更多合作，郭基煇一概不評論。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth