【即市分析】港交所有勢上試阻力位

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：外圍風起雲湧，但港股氣氛改善，資金主要炒中國貿易數字差，增加中央出手撐市的機會，加上財政部、發改委及人行多個部門發稿指，要穩住汽車及家電行業。港股市況好轉，香港交易所(00388)直接受惠，股價唔經唔覺已經升到上235.8元，未來有機會挑戰中線阻力位240元關！



從基本面分析，困擾外圍的基本因素似乎未有改善迹象，好似中美貿易戰都只不過得個「拖」字，英國脫歐又唔知最終會如何發展下去。只不過，現時投資者就將一堆負面因素放埋一邊，只聚焦於中央出手這件事上，加上近期港股成交又真係有所增加，才令港交所股價有理無理推上去先算。



走勢上，港交所股價自去年11月初破位而上後，主要在220至240元水平上落，要留意240元亦為去年7月至今的重大阻力位，短線要一口氣上破有一定難度，故即使看好港交所，都係建議候破位及企穩240元關後才追勢。

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