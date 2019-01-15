中原許大衛：澳洲Mayfair by Zaha Hadid來港推35伙

澳洲去年樓市加辣，收緊信貸，凍結市場購買力，促使樓價下跌。分層單位去年全年微跌3至4%，別墅則跌8至9%。不過，受惠州際移民及海外移民遷入，人口不斷增長，低失業率，加上經濟向好，今年樓價或會回穩，全年料升5%，而展望2020年有望升5至10%。



中原地產項目部(中國及海外物業)營業董事許大衛表示，Mayfair by Zaha Hadid在當地已售出三分之一的單位，中原地產現獨家代理銷售35伙，一房至五房間隔，呎價約6,100港元，淨租金回報可達4.5至5厘。現時低層一房入場費由465萬港元起。



該項目坐落墨爾本著名林蔭大道St Kilda Road，離中央商業區(CBD)僅15分鐘電車車程。

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