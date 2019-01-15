高力國際料今中小型樓盤跌價3.8%　豪宅挫2%

高力國際就香港物業市場作出回顧及展望，2018年各類物業價格及租金均現增長，相信中美貿易戰談判及利率走勢，將繼續影響今年市場表現。



去年中小型住宅市場售價上升約4.1%，豪宅物業升幅較好，期間有約7.1%漲幅。該行估價及諮詢服務高級董事鄭亥延指出，住宅樓價於去年8月開始下滑，預期發展商在今季推盤，會繼續推出多達15%折扣優惠吸客，二手跌幅料較溫和，2019年中小型市場售價料回落3.8%，豪宅則會下調約2%。



商用物業去年市況不俗，其中港島區整體寫字樓價格全年錄20.7%增長最強，租金亦有7.1%漲幅。高力國際香港商業物業服務總經理顏慧萍稱，去年下半年投資氣氛放緩，今年該區寫字樓價格料將向下調整約5%。至於中資企業將減慢擴充及釋出空間，將影響租金表現，估計今年該區租金回落約1.5%。



工業物業在活化工廈計劃帶動下，相信今年租售價將持續上升，該行亞洲資本市場及投資服務副常務董事胡孝直稱，2018年該類物業售價及租金分別有15.9%及7.4%增長。由於市場新供應遠低於需求，投資者亦看好工廈重建潛力，估計今年價格及租金再升約8.4%及5.4%。



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