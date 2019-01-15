【市後重點睇】道期升百點　鎊匯企1.288

美匯指數企95.5水平；圓匯低見108.7；歐元兌美元報1.147；英國表決脫歐協議在即，鎊匯表現波動，現由早間高位再回至1.288水平。港匯企7.842。在岸、離岸人民幣守6.75。金價於1,290美元小幅上落，布油企59.6美元，紐油報51.1美元。道指期貨升143點。



●市後關注點

-18:00 歐元區11月貿易帳

-21:30 美國12月生產物價指數(PPI)、1月紐約聯儲製造業指數

-23:00 歐洲央行行長德拉吉在歐洲議會進行歐洲央行2017年年報聽證

-周三凌晨00:30 美國明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利講話

-周三凌晨02:00 美國堪薩斯聯儲銀行行長喬治及達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭講話

-周三凌晨05:30 美國API原油庫存周報



●恒生指數全日收報26,830點，升531點或2.02%。http://bit.ly/2DapzsS



●A股快報：兩市收升逾1%，央企改革板塊炒上。http://bit.ly/2TMXcXi

-大客盈警，江蘇陽光跌1%。http://bit.ly/2srw3NW



●亞洲股市：日股收升195點，日立製作所漲7%。http://bit.ly/2FyVYej



●歐股主要指數開市向好，英國富時100指高開0.77%，報6,907點；德國DAX指高開1.24%，報10,990點；法國CAC指數高開1.12%，報4,816點。



●意大利媒體報道，歐洲央行收緊意大利銀行業監管要求，要求意大利銀行業至2026年壞帳撥備覆蓋率達到100%，並要求無法做到的銀行作出解釋。



●觀塘apm農曆新年推廣費1800萬，創新高。http://bit.ly/2MczocF



●又炒過？嘉湖再錄逾百萬車位成交。http://bit.ly/2TPRi7P



●【大師午間教路】淡倉不用太絕望。http://bit.ly/2HdZyx7



●【股匯攻略】美匯指數候高做淡。http://bit.ly/2DbfY5h



●【大行報告】花旗續叫買旺旺。http://bit.ly/2FxMv76



●【M18推薦】中國人壽有勢突破。http://bit.ly/2Cl3Htd



●【即市分析】基建鐵路股強勢可持續。http://bit.ly/2M9N08I



●中廣核礦業力拓天然鈾銷售渠道，並尋找鈾礦。http://bit.ly/2HeHYJf



●亞洲金融論壇：

-渣打洪丕正：未來10年亞洲貿易有機用人民幣，香港應作好準備。http://bit.ly/2VTOZm4

-滙豐施穎茵：銀行需不斷推動科技科技應用，追上客戶需求。



●國泰航空上月客運率按年跌近1個百分點。http://bit.ly/2FsVbfR



●發改委：加快推第4批100家以上國企混改試點。http://bit.ly/2D9P25M



●首個虛擬保險牌照獲批，將以AI分析數據提供產品。http://bit.ly/2Rum3Cr



●新地十四鄉發展項目有意加入長者屋元素。http://bit.ly/2AG5MQD



●中國上月新增人民幣貸款1.08萬億元，高於預期。http://bit.ly/2sqIz0b



●新盤部署：

-天鑽周六賣486伙，暫錄逾2000票登記。http://bit.ly/2RPgDBx

-逸瓏灣8明日起收票，最快下周開售。http://bit.ly/2HfePgY

-嘉華國際料今年中推啟德新盤。http://bit.ly/2HmTv9g

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