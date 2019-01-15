市場關注英脫歐協議表決　歐股早段續升

歐洲股市早段續升，英國富時100指數升0.6%，報6,896點；德國DAX指數升0.87%，報10,950點；法國CAC指數升0.94%，報4,807點。



英國國會將於稍後就首相文翠珊的脫歐協議進行表決；倘協議未能通過，英國勢將在3月底面臨無協議「硬脫歐」，或對金融市場造成衝擊。



經濟數據方面，法國上月消費者物價指數(CPI)終值升1.6%，合乎預期1.6%。



個股方面，傳蘋果公司的供應商之一AMS將推出新款光感測元件，可應用在新款iPhone內，有助減少「瀏海」設計。AMS股價升4.44%。



獵頭公司Hays第二財政季度淨收入增長8%，股價早段升逾2%。





【16:12】英國國會表決脫歐議在即，歐股主要指數開市向好，英國富時100指高開0.77%，報6,907點；德國DAX指高開1.24%，報10,990點；法國CAC指數高開1.12%，報4,816點。

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