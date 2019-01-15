美「神秘大戶」狂賭2020年底前無「特大股災」

外國傳媒報道，美股再有「神秘大戶」出沒！資料顯示，有交易員在周一(1月14日)於美股期權市場作出巨額賭博，情況猶如「股神」巴菲特2008年對賭全球股市升市一樣。



該交易員賣出了標指1.9萬手認沽期權，接貨期限為2020年12月18日、標指2,100點。所謂賣出認沽期權(sell put)，即主要接收該些認沽期權的保證金，不用成本，只要標指不跌穿2,100點，就會以保證金為贏錢的數額，惟一旦跌穿2,100點，損失的資金則可以是無底深潭，最終要看標指最低位。



換言之，由於標指周一收報2,582點，只要在2020年12月18日前，標指累挫不多於22%，該賭博就能盡收保證金，涉及1.75億美元(約13.65億港元)左右。即打賭美股大約兩年不會有「特大股災」。



回顧「股神」巴菲特曾於2004至2008年做過類似賭博，涉及逾40億美元保證金，打賭股市在未來15至20年上升，將於2026年結算。雖然當時巴菲特最初是匿名，但監管機構最終披露此人就是「股神」。



雖然周一這單匿名交易數額沒有巴菲特般巨大，但仍然價值不菲，一旦該人看錯方向，損失可以高達逾5億美元(約39億港元)。舉例來說，只要標指在2020年12月18日累瀉34%，他的損失就達5.58億美元。市場人士估計，這可能是來自大型金融機構的對沖方案。

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