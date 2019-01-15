Downtown 38周六賣155伙　一房折實價全數600萬以下

新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下馬頭角Downtown 38反應熱烈，因此原價加推2號價單供105伙，折實平均呎價18,610元，同時落實於周六(1月19日)開售155伙，當中115伙一房戶，折實售價全數在600萬元以下。



價單顯示，該批單位折實售價由535.08萬至821.73萬元，折實呎價17,563至20,988元，當中4伙折實呎價高於兩萬元。



新地代理副總經理唐錦江稱，項目於本周四(17日)晚上截票，是次不設大手組別，每人最多認購2伙，兩張價單市值逾10億元，而折實平均呎價18,187元。

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