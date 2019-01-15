市場續睇淡！港股沽空比率達15%　輪證多賭跌

雖然港股反彈，但市場人士仍多數不信升浪會持續。港股全日共有568隻股份被沽空，涉及金額約137.45億港元，佔大市成交15.45%，遠高於10%水平，屬於偏淡格局。



當中，騰訊控股沽空金額16.28億元，佔沽空總額11.85%；建設銀行沽空金額5.47億元，佔沽空總額3.98%；友邦保險沽空金額5.29億元，佔沽空總額3.85%；恒生中國企業沽空金額4.84億元，佔沽空總額3.53%；中國銀行沽空金額4.65億元，佔沽空總額3.39%。



另外，全日窩輪成交159.62億港元，佔大市成交17.94%。其中，認購輪全日成交72.22億元；認沽輪成交87.39億元。認購輪與認沽輪成交比例45：55。



牛熊證全日成交93.19億元，佔大市成交10.47%。牛證全日成交35.76億元；熊證成交57.42億元。牛證與熊證成交比例38：62。

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