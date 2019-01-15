【fb直播】恒指重上27000關不是夢？聽張智威點講

港股周一(14日)急跌過後，周二(15日)隨即收復失地，抽升逾500點！多得內地正式降準0.5個百分點、兼淨投放1800億人民幣，內地股市低位抽上！A股配合下，恒指升穿二萬七關，易過食生菜？



大摩削瑞聲(02018)、舜宇(02382)目標價，指華為銷量料遠遜目標，手機需求減弱，行業尚未觸底。不過兩股照樣炒上，瑞聲更升半成，追唔追得過？



5G概念股又抽升！中國鐵塔(00788)急升逾半成，係表現最好國指成份股！上望空間仲有幾多？邊隻有力承接升勢？



憧憬內地基建谷經濟，相關板塊再炒起！基建、水泥及重型機械三個板塊點揀好？



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