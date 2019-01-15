【今日破位表】本地零售股股價紛破底

恒指昨日經回吐調整後，今日(周二)重拾上升動力，高開220點後反覆上揚，終報26,830點，升531點，成交額889億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有9隻，股價創52周新低的股份有45隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



內地經濟下行壓力日漸明顯，市場普遍預期中央將加大基建投資以穩定經濟增長。投行瑞信最新報告估計，未來將有更多基建固定資產投資提升訊號，資金即乘勢炒一轉，故今日基建鐵路、建材股等均錄不俗升幅。中國鐵建(01186)今日收報11.36元，升2.1%，並創下11.5元的52周新高。



內地經濟增長放緩，訪港內地遊客消費意欲下降，加上股、樓二市調整，皆不利香港零售市場，去年11月本地的零售銷售總額就遜預期。部分零售股如莎莎國際(00178)及周大福(01929)截至12月底止季度零售表現亦未如理想，今日與另一零售股普拉達(01913)股價齊齊破底。

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