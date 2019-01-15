果農勢消失！為何Apple必須在中國減價？

以往每逢新iPhone開賣，都可能成為港人「賺快錢」的其中一個途徑，惟很大機會已成絕響。外國傳媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)在中國的銷情已掛起「紅旗」，最近更作出罕見的大刀闊斧對策，就是狂減iPhone售價。



正如行政總裁庫克所說，該公司已成功地由賣iPhone轉型至提供服務的公司，但市場忽略了重要的一點，就是這需要維持強大的客戶基礎。就此，Wedbush分析師Dan Ives認為，蘋果公司仍有重大風險，就是中國的客戶基礎可能大量流失，因為iPhone XR定價仍然太高，要在未來數月狂劈20%才算合理。



他說：「蘋果公司要做服務公司，就需要在未來數季確保目前iPhone客戶不會流失，故在中國的減價行動需要更顯著，這會是聰明及必要的策略。」蘋果公司暫未對此評論作出回應。



事實上，很多用家已因iPhone XR售價太貴而拒絕使用，蘋果公司自發布該手機以來，已不斷削減生產訂單，1月初更警告上季收入遜預期，原因正正是中國銷售疲弱。



Ives指出，由於蘋果公司要成為服務型企業，而智能手機用家一般會在2至3年換機，怎樣吸引Android手機用戶轉用iPhone是關鍵，否則只會反過來讓iPhone用戶轉用Android手機。不過，綜觀目前的情況，蘋果公司在中國的高定價策略已告失敗，再這樣下去只會繼續「趕客」。



他估計，在未來12至18個月，約有3.5億iPhone用戶需要換機，當中料涉及6,000萬至7,000萬中國用戶，對蘋果公司而言就是危也是機，因為售價更低的Android手機功能更廣泛，而這正是iPhone需要減價的主因。他建議，iPhone XR在中國的售價可能要減至5,200元人民幣左右才有吸引力。

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