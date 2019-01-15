英脫歐屆「生死時刻」　或美股收市前表決

外國傳媒報道，英國議會即將就首相文翠珊提出的脫歐協議進行投票，英國工黨稱，投票時間可能於英國時間周二(1月15日)晚上8至9時進行，即香港時間周三(1月16日)凌晨4至5時進行，目前市場已打定輸數，押注脫歐協議難成功過關。



法國農業信貸銀行表示，如果文翠珊落敗的差距在100票或以下，英鎊可能進一步調整。如果差距超過100票，工黨又對她發起不信任投票，英鎊跌幅將更大。



瑞穗銀行稱，如果差距超過220票，英鎊兌美元可能跌至1.2250。如果差距在20與100票之間，英鎊可能反彈至1.3350美元。如果差距只有20票，英鎊有望升至1.35美元。



丹斯克銀行估計，無論結果如何，英國再次舉行第二次公投的可能性增加，在形勢進一步明朗前，英鎊兌美元料在1.25至1.3區間波動。

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