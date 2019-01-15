鰂魚涌海裕街地皮擬申建酒店及零售物業

太平協和或相關公司的鰂魚涌海裕街以北一幅佔地逾12.95萬方呎地皮，向城規會提出發展申請。擬議作酒店、辦公室、商店及服務行業，以及食肆與康體文娛場所用途，並以高架行人走廊連接海堤街。



該項目建議興建5幢10至13層高物業，地積比率4.4倍，總發展樓面約40萬方呎，當中酒店佔逾18.88萬方呎，提供400個酒店房間。而其餘逾12.4萬方呎樓面為食肆、商店，與寫字樓樓面。



申請人Fine Tower Associates Limited指出，擬議發展是回應政府的邀請，檢視已獲准發展的25層高工業大廈，並在申請地點上擬議修訂發展方案。根據後續的換地協議，建議發展將容許一條沿鰂魚涌海濱花園10米闊的長廊，供公眾享用。該項目涉及單層零售平台，並在平台上的1幢辦公室和4幢酒店。平台將向公眾開放並配備園境設計，而辦公室頂部上亦設有一個露天平台。

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