Visa及萬事達入華受阻　外媒質疑中國未兌現承諾

外媒報道稱，中國一直表示會放更多金融市場，惟當局卻一直阻撓Visa及萬事達(Master Card)進入中國市場，未有遵循世界貿易組織(WTO)裁決。這種做法或會為中美貿易談判帶來「麻煩」。



報道引述了兩位消息人士稱，Visa及萬事達向人民銀行遞交申請逾1年，仍未獲正式受理；而美國運通(America Express)卻在去年11月時成功以「中外合資」的方式，獲准在華設立人民幣銀行卡清算公司。



分析指出，這種現象印證了一些外商及白宮貿易談判代表的說法︰中國利用「非正式壁壘」，阻礙國外商家參與國內市場的競爭，外商只能與華企業組成合資公司，才能獲得「入場券」。



對於有關報道，人民銀行接受內地媒體採訪時回應︰「對於市場機構以何種方式申請准入，央行始終秉持尊重商業選擇的原則，從未進行干預，也從未要求他們成立合資公司以便在華開展業務。」



該行又表示，萬事達曾於2017年提交申請資料，但於2018年6月主動撤回；而Visa曾於2017年提交申請資料，但於2018年1月主動撤回，2018年4月再次提交了申請資料，但鑑於其申請資料存在問題，正在請該公司提供補充資料，因此，尚未正式受理其申請。



不過，根據外媒早前的報道，有意見認為這種「未正式受理申請」的說法，其實只是一個藉口。



事實上，Visa和萬事達早在10年前已試圖進入中國市場，惟當時卻未得當局允許。在美國政府提出申訴近兩年後，世界貿易組織(WTO)於2012年裁定中國歧視外國銀行卡服務供應商。



到2014年10月，中國政宣布將向外國銀行卡服務商開放市場；並在半年後公布了更具體的「市場准入框架」；及後於2016年通過《國務院關於實施銀行卡清算機構准入管理的決定》。



直至2017年6月，即是在WTO裁決近5年後，人民銀行才發布了外資公司建立人幣支付業務的申請程序。但至今為止，仍未有外國銀行卡營運商能夠以獨資方式打開中國市場的大門。



在較早前的中美貿易談判中，美方亦曾強調，非常重視中國如何「兌現承諾」。



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