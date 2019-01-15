【北水追蹤】大媽發力　買騰訊券商內險股

港股今日(周二)強勢反彈，恒指收市升531點報26,830點，主板成交889億元。港股通成交額約76億元，較上個交易日增加約17億元，佔主板成交額8.5%；南下資金淨流入9.42億元人民幣。



騰訊控股(00700)重上330元收市，升幅2.5%，其港股通錄得約2億元的淨買入，為全日淨流入最多之個股。碧桂園服務(06098)上周公布折讓配股後，股價一度急挫，惟南下資金連日入場接貨，今日再錄得約1.3億元的港股通淨買盤支持，股價彈升3%報11.5元。



中資金融股再受追捧，中信証券(06030)及中國人壽(02628)分別錄得港股通淨買入約1億元及8,401萬元。至於中國太平(00966)、新華保險(01336)及招商銀行(03968)亦各有約5,823萬元、5,562萬元及2,449萬元的淨流入。



另外，中國鐵塔(00788)、瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)亦分別錄得約6,450萬元、6,125萬元及3,924萬元的港股通淨買入。



部分內房股遭拋售，融創中國(01918)及萬科企業(02202)之港股通分別錄得淨流出約6,729萬元及5,493萬元，前者為全日淨賣出金額最多之個股。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

