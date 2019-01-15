何謂不搞「大水漫灌」？內地今次救市主力係...

外國傳媒報道，中國政府正推出各類經濟刺激措施，惟已放棄被證實是事倍功半的基建投資，轉而以減稅、降費為主。



摩根大通經濟學家預計，中國今年的減稅、降費總規模將達到2萬億元人民幣，相當於中國國內生產總值(GDP)的1.2%。



分析指出，中國政府手段有變很大程度是由於債務巨大，因類似2008年金融危機後的那種「大水漫灌式」的基建投資，對金融穩定構成威脅。不過，在全球經濟增速放緩和中美貿易戰的背景下，新手段是否能達到穩經濟的效果仍需觀察。



總體而言，經濟學家預期，減稅、降費料可提高經濟增長0.46個百分點，減稅幾乎是提振個人消費和民營企業的唯一途徑。由於政府不願意走回頭路，預期放鬆地產調控可能性不大。

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