聯交所股權變動資料顯示,新華保險(01336)於1月10日獲貝萊德增持20萬股,最新持股數目6,212萬股。



李寧(02331)於1月9日獲富達增持463萬股,最新持股數目約1.1億股。



廣深鐵路股份(00525)於1月10日獲摩根大通增持5,757萬股,最新持股數目8,112萬股。



藥明生物(02269)於1月10日獲摩根大通增持102萬股,最新持股數目6,141萬股。



鞍鋼股份(00347)於1月10日獲摩根大通增持880萬股,最新持股數目8,307萬股。



馬鞍山鋼鐵股份(00323)於月1日9獲摩根大通增持409萬股,最新持股數目8,741萬股。



美麗華酒店(00071)於1月10日、11日及14日獲李兆基合共增持11萬股,最新持股數目約3.36億股。



復星醫藥(02196)於1月15日獲復星國際(00656)增持36萬股,最新持股數目2,988萬股。



中駿集團(01966)於1月14日獲Newup Holdings Ltd增持550萬股,最新持股數目約20.84億股。



六福集團(00590)於1月14日獲Silchester International Investors LLP增持14萬股,最新持股數目7,642萬股。



利寶閣集團(01869)於1月10日獲Zhao Tian Ventures Ltd增持18萬股,最新持股數目約4.69億股。



四環醫藥(00460)於1月9日獲孟憲慧增持740萬股,最新持股數目約59.14億股。



康利國際控股(06890)於1月11日獲Newrich Ltd增持30萬股,最新持股數目約3.42億股。



珠海控股投資(00908)於1月14日獲珠海九洲控股集團增持75萬股,最新持股數目約5.97億股。



青島啤酒股份(00168)於1月10日獲T. Rowe Price Associates, Inc. and its Affiliates增持74萬股,最新持股數目3,341萬股。



億都(國際控股)(00259)於1月14日獲李國偉增持8萬股,最新持股數目約6.52億股。



德林國際(01126)於1月15日獲CHOI KYOO YOON增持26萬股,最新持股數目約3.84億股。



朗詩綠色集團(00106)於1月14日獲田明增持12萬股,最新持股數目約31.25億股。



漢港控股(01663)於1月11日及14日獲汪林冰合共增持263萬股,最新持股數目約11.58億股。



太平洋航運(02343)於1月10日被摩根大通減持410萬股,最新持股數目約2.71億股。



藥明康德(02359)於1月9日被摩根大通減持34萬股,最新持股數目971萬股。



河北建設(01727)於1月14日被China Create Capital Ltd減持1,800萬股,最新持股數目2,286萬股。



澳科控股(02300)於1月9日被FIDELITY FUNDS減持70萬股,最新持股數目4,579萬股。



首長四方(00730)於1月14日及15日被VMS Securities Ltd合共減持188萬股,最新持股數目約4.83億股。

