傳H＆M年內試開咖啡店及花店　香港有冇份？

近年不少行業都愛大玩Crossover，時裝店設Coffee Shop，家具店內開餐廳等亦非新鮮事。外媒報道，瑞典大型快速時裝品牌H＆M亦有意朝向這個方向發展，並就計劃開設咖啡店和花店進行試驗。



報道指，H＆M為了提升電子化服務渠道，改善客人在實體店及網上體驗，去年已在特定的商店進行一系列測試，改變涵蓋了產品系列以至商店外觀等。該公司還引入技術解決方案，讓員工和客戶在瀏覽商店資訊和選擇最愛的時尚產品時更便捷。



今年測試將會繼續，包括引入咖啡概念店「It's Pleat」、花店、自助結帳、維修服務，以及讓客戶可以藉着#HMxME標籤來分享他們最喜愛的H＆M產品的「數字牆」等。

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