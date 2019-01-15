傳小米再遭機構投資者尋求大手減持

市場消息指，有小米(01810)機構投資者尋求配售不超過2.82億美元股份，配售價格區間為9.28至9.6港元，較收市價折讓約3.6至6.8%。



事實上，小米近日已遭俄羅斯富豪兼知名投資人Yuri Milner旗下基金Apoletto Managers及一致行動人士大幅減持。該基金於原持有約14.49億股，佔小米已發行股份約9.25%；在上周三(1月9日)禁售期結束後，隨即減持約5.94億股。



在減持完成後，該基金的持股量降至8.55億股，佔已發行股份約4.99%；由於其持股量不足5%，意味該基金不用再就股權變動作出披露。

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