全球風向標！德國去年經濟增長料5年最慢 惟未現衰退
2019年01月15日 19:12
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，德國早前公布的工業產值連跌3個月，令市場憂慮該國經濟會連續兩季負增長，繼而符合衰退定義，惟目前可謂鬆一口氣。
在去年第3季經濟負增長後，德國聯邦統計局最新表示，在截至12月底的3個月，德國國內生產總值(GDP)「略有」增長，下月將正式發表數據。這意味着德國經濟沒有連續兩季負增長。不過，由上季初步數據顯示，德國2018年經濟增長已創下2013年以來最低水平。
當局指出，預計上季經濟不會陷入負增長之餘，更看到一些復甦迹象，料會輕微增長。
德國是世界重量級發達國家之中，第一個發表2018年全年GDP數據的國家。作為世界第三大出口國，它是全球經濟現狀的一個重要風向標。
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