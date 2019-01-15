文翠珊恐遇95年來最慘敗局　券商籲勿投機英鎊

外國傳媒報道，英國議會即將就首相文翠珊提出的脫歐協議草案進行投票，投票時間可能於英國時間周二(1月15日)晚上8至9時進行，即香港時間周三(1月16日)凌晨4至5時進行，目前市場已打定輸數，押注脫歐協議草案難成功過關。



雖然文翠珊「敗陣」極大機會成真，但若論慘烈程度，則恐怕是95年來最誇張。根據目前估計，脫歐協議草案將以150票或以上的差距被否決，而對上一次出現相差100票以上的表決結果，已經是1924年的事。



面對國會即將表決脫歐協議草案，花旗呼籲投資者「忍手」，不要胡亂投機英鎊，因未來24小時的情況實在太不明朗。

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