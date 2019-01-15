理財Campus︰揀啱ETF組合　波動市照賺

在中美貿易糾紛未完全解決下，投資者普遍對上半年港股表現不寄厚望。股市難測，與其持有股票面對較大的潛在跌價風險，不如透過不同資產類別的交易所買賣基金(ETF)，自製全天候組合，在波動的市況中一樣獲利。



要達到這個目標，做法並不複雜，買入數隻在港上市的ETF即可。按過往經驗，不同資產的相關性不大，當股市下跌，資金避風港可能是債券、美元或黃金，甚至直接以反向產品在跌市賺錢也可。



【股票】盈富基金分散風險

股票雖然在熊市下價格會暴跌，但當跌至合適水平，伺機買入持有，市況好轉時會是反彈最快的資產。



股市最能體現熊市殺傷力。不少早年累積升幅較大的中資股板塊，如汽車、醫藥、手機設備股，升得多、跌得多。加上每年熱炒板塊和股份有別，若無頭緒哪些股份會跑贏，或擔心揀了跑輸大市的股份，不如透過ETF「買大市」。



當中，港股市場交投最活躍的ETF盈富基金(02800)，旨在提供緊貼恒生指數表現的投資回報。買一隻ETF就可持有50隻恒指成分股(惟比重有分別)，減省交易使費之餘，亦可分散只買個別股票的風險，以及取得與大市表現相若的回報。現時此ETF的首兩大持股是騰訊控股(00700)和滙豐控股(00005)，各佔約10%比重。



港股以外，投資者亦可放眼環球市場，包括美國的標普500指數、納斯達克100指數、德國的DAX指數、英國的富時100指數，以至新興市場如印度、巴西、越南股市也可選，關鍵是能否買中上升市場。



【反向產品】FI南方恒指宜短炒

若投資者看淡恒指走勢，可選擇買入恒指認沽證、熊證、認沽期權，又或沽空期指都可藉跌市賺錢。然而，這些投資工具都涉及數倍以至數十倍的槓桿，若身手不夠靈活，隨時賺錢不成反輸身家。



近年面世的反向產品槓桿為1倍，可看淡恒指、國指等指數，較適合想看淡但又不想參與衍生工具的投資者。



以成交較大的FI南方恒指(07300)為例，產品主要以保證金形式沽空期指，若恒指單日下跌1%，理論上產品單日會升1%，反之亦然。不過，投資者要注意，若持有產品多於一日，其累計表現或會偏離恒指。例如，去年第四季至今周一恒指累計下跌了5.36%，但上述產品僅累升3.74%。



【黃金】SPDR金ETF跑贏港股

美國聯儲局趨鴿，國際金價近期回勇。香港有兩隻ETF追蹤金價表現，其中，以成交額較高、上市逾10年的SPDR金ETF(02840)為例，自去年11月底價格累升5.9%，跑贏同期港股。



債券方面，香港上市ETF的選擇較少，只有交投相對疏落的ABF港債指數(02819)、沛富基金(02821)、BMO亞洲投資債(03141)，以及數隻投資人民幣國債的ETF。債價升跌受利率、通脹等多項因素影響，而受惠人民幣匯價近期強勢，南方五年國債(03199)自去年11月底累升4.73%。



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【金融界審慎 籲候低建倉】

要運用上述ETF構建全天候抗逆組合，富邦銀行(香港)第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光表示，此刻並不是最佳時機，還不如先保守一點，先持有現金，原因是股市已由低位累升一段，行得太快；國際金價亦已有所反彈，處近期相對高位。當這些資產回落多數個百分點，屆時建倉會較適合，例如當國際金價回至1,250至1,265美元水平才考慮買入；恒指回至25,500點水平才考慮買第一注等。



他續指，美國聯儲局未完成縮表，市場風險胃納仍有機會上升，投資者可考慮以入市時間來分散投資風險，如今季至今年第四季，每季只用四分之一資金入市，亦即至第四季才累計買入百分之一百；每次平均買入股票、債券、黃金、現金四項資產。至於反向產品，他指較適合對市場非常熟悉、能準確捕捉時機的投資者。



另有專家認為現時市況未必適合以全天候組合出擊。前海理財行政總裁陸東全表示，現時市況不算太差，但被消息牽動，屬政治市，港股短期較大機會呈上落市。



他建議在策略上可簡單地待恒指回至25,000點水平時買入盈富基金(02800)看升，到恒指處27,000點水平時則獲利，並買入恒指反向產品看跌，博在區間內多走幾轉。他認為這方法較持有組合有較高潛在回報，因組合內的正向和反向產品有機會互相抵銷賺幅。



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