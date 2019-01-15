摩通上季業績遠遜預期　拖累道期升幅勁縮

美國華爾街甚為重視的投資大行摩根大通披露，2018年第4季業績遠遜預期！上季每股盈利1.98美元，大幅低於市場預期2.2美元，為過去15個季度以來，首次差過市場預期，主要受累於債券交易收入大減。



該行期內投資銀行業務收入17.2億美元，低於市場預期17.7億美元；包括債券在內的固收業務和貿易收入18.6億美元，遠差過市場預期22.9億美元。



業績公布後，摩通股價於美股開市前延長交易時段跌2.1%。由於該股為道指成分股，亦拖累道指期貨由早前漲逾百點，縮至目前僅升29點。港股夜期現報26,633點，跌119點，低水達197點。

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