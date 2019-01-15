中國國航上月客貨運皆升

中國國航(00753)公布，2018年12月客運運力投入按年上升8%，旅客周轉量按年上升5.8%。其中，內地客運運力投入按年上升8.4%，旅客周轉量按年上升5%；國際客運運力投入按年上升7.2%，旅客周轉量按年上升6.6%；地區運力投入按年上升10.9%，旅客周轉量按年上升9.7%。平均客座率為78.6%，按年下降1.7個百分點，其中，內地、國際和地區分別下降2.6、0.4和0.9個百分點。



貨運方面，2018年12月貨運運力投入按年上升3.6%，貨郵周轉量按年上升2.8%，運輸量按年上升1.1%；貨運載運率為56%，按年下降0.4個百分點。

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