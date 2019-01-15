新盤UPDATES：Downtown 38及天鑽周六對撼

新盤混戰加劇，多個樓盤接連加推單位搶客，其中本周六將有兩個項目率先出擊，合共發售641伙。



●Downtown 38周六賣155伙 一房折實價全數600萬以下

新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下馬頭角Downtown 38反應熱烈，因此原價加推2號價單供105伙，折實平均呎價18,610元，同時落實於周六(1月19日)開售155伙，當中115伙一房戶，折實售價全數在600萬元以下。



價單顯示，該批單位折實售價由535.08萬至821.73萬元，折實呎價17,563至20,988元，當中4伙折實呎價高於兩萬元。



●天鑽再度加推 周六賣486伙

大埔區新盤競爭激烈。中國海外發展(00688)旗下山塘路天鑽，周二(15日)再度加推價單第5號及同時發布新銷售安排。



中國海外地產董事總經理游偉光表示，新價單提供162伙，佔項目全數單位10%。連同價單第3號及第4號的324伙，周六(19日)合共發售486伙。最新加推價單單位實用面積由366至775方呎，扣除折扣後，實用呎價12,574至14,555元。折實平均呎價13,535元。據悉，項目暫已錄得逾3,000張入票登記。



●The Carmel加推46伙 入場費332萬

永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel加推46伙，平均呎價12,186元，當中包括41個標準分層戶，以及首推的兩伙連天台及3個連平台單位，實用面積由259至881方呎，間隔由開放式至三房戶，入場費332萬元，屬三張價單中最低，單位為1座1樓E室，面積270方呎，呎價12,296元，至於最高售價為1,193.8萬元，呎價則由10,368至13,551元。



連同早前推出的兩張價單，合共推出118伙，市值逾5.99逾元，平均呎價11,517元，當中103伙售價低於600萬元。



●逸瓏灣8明日起收票 最快下周開售

信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，旗下大埔白石角逸瓏灣8，首批單位以超級開心價推出，較同區新盤折讓逾兩成，明日(1月16日)起接受認購登記，最快下周開售。加推單位具一定加價空間，視乎收票反應再決定加推詳情。



●海之戀標售3伙 最高呎價逾2.55萬

長實集團(01113)旗下荃灣海之戀，落實以招標形式售出3伙，其中6座49樓D室，成交價逾1,967.96萬元，呎價25,558元。價單顯示，該單位之前價單呎價高達35,408元，買家可享20%總折扣優惠。



●維港頌連沽3伙 涉逾2.55億

據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下北角維港頌日前(1月14日)以逾2.55億元連沽3伙，其中第1座33樓B室以8,767萬元沽，面積1,594方呎，呎價5.5萬元，售價及呎價均創項目新高。至於另外兩伙為同座32樓及31樓B室，面積與上述單位相同，成交價分別為8,451萬及8,296.9萬元，呎價約5.3萬及5.2萬元。



●嘉匯2萬呎會所 連共享工作空間都有？

嘉華國際(00173)營業及市場策劃總經理(香港地產)温偉明稱，啟德嘉匯今日(1月15日)開放現樓住客會所予傳媒參觀，面積2萬方呎，園林空間2.7萬方呎，設有健身室、泳池、宴會廳等。另外，會所設有共享工作空間，提供有多項由飛機零件製作成的家具。該盤已進入交樓程序，目前已有逾600伙交付予買家。



●嘉華國際料今年中推啟德新盤

嘉華國際營業及市場策劃總經理(香港地產)温偉明稱，今年年中將推出啟德全新住宅盤，提供約1,000伙，戶型包括開放式戶、一房至四房戶，將會主打兩房戶型。



他又預期，農曆新年後推出大埔白石角嘉熙尚餘未售的約400伙。該盤累售約710伙，套現逾60億元。至於同系九龍城嘉林邊道豪宅項目亦有機會推出。



●柏蔚山一房呎售3.14萬元 貴絕同類單位

新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山，剛售出3座25樓B室一房戶，實用面積570方呎，成交價1,789.8萬元，呎價31,400元，創項目同類單位呎價新高。該盤累售486伙，佔可售單位逾8成，套現逾115億元。



●NAPA、MALIBU錄終止買賣合約

據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下屯門NAPA的C28號洋房，原於去年2月22日簽訂臨時買賣合約，成交價3,592.5萬元，以實用面積2,040方 呎計算，呎價17,610元，惟於近日已顯示終止買賣合約。



同系將軍澳日出康城MALIBU，新增終止買賣合約個案，單位為1B座48樓D室，原於2018年5月簽訂臨時買賣合約，成交價896.1萬元，惟今日(1月15日)已顯示為終止買賣合約。

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