樓價UPDATES︰星漣海租盤承接力不俗

馬鞍山星漣海樓齡較新，租盤承接力不俗。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區

●奧運站君滙港3座低層G室，實用面積約474方呎，採兩房間隔，單位約3個月，累減70萬元，以850萬元易手，實用呎價約17,932元。屋苑目前約有30個放盤，叫價由940萬元起。



●大角咀形品．星寓低層C室一房戶，實用面積392方呎，有買家見近期市況略見回穩，以約638萬元購入，實用呎價約16,276元。



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新界區

●星漣海1座中層F室三房戶，實用面積769方呎，座向西北享海景。單位原叫租2.5萬元，放盤個半月，獲用家以每月2.1萬元承租，實用呎租27.3元。



●大圍居屋嘉田苑F座低層02室，實用面積469方呎，以兩房設計，座向北面望山景。業主原意向530萬元，放盤1個月，於已補價自由市場以500萬元售出，實用呎價10,661元，單位8年多升值逾1.7倍。



●屯門公屋良景邨6座低層6室，實用面積443方呎，獲區內人士於未補價第二市場以230萬元購入，計劃作婚後居所，實用呎價為5,192元。據了解，原業主於2014年以約39.73萬元入市，期內升值逾4.7倍。

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