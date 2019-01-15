美股專家：目前市況受制這兩大因素...

外國傳媒報道，原為美股長期好友、於2018年6月開始轉軚看淡的National Securities首席市場策略師Art Hogan，最新下調了標指目標，由3,250點降至2,850點，原因是全球繼續纏繞着不明朗因素。



他說：「如果美國政府局部關門再持續一段更長時間，以及貿易戰陰霾繼續整年困擾市場，全球經濟必然放緩，企業盈利將會下滑，影響會是幾何級數。」



資料顯示，近半標普500大企業逾50%收入是來自海外，故貿易戰歷時愈長，對它們的影響愈深。



不過，他亦表示，如果大部分貿易問題能在首季得到解決，股市則看高一線，因估值會變得非常便宜。因此，今年首季是關鍵。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/