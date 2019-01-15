十大屋苑交投好轉！3盤追平上月　康怡「零的突破」

二手樓價回落，入市氣氛好轉。本月上半月十大藍籌屋苑中，佔3個的交投量已超越或追平上月全月水平，當中鰂魚涌康怡花園更打破零成交局面，共錄4宗買賣，有套三房單位劈價162萬元後，即售1,288萬元。而鴨脷洲海怡半島及茶果嶺麗港城，同期亦已有5宗。



上述十個主要二手屋苑，本月暫共錄約80宗買賣成交，已達到去年12月的約73%。中原袁廣達透露，康怡花園近期睇樓量顯著上升，加上銀行估價下跌，業主都願擴大叫價幅度。他指出，上述售出的A座高層3室單位山景戶，實用面積668方呎，開價1,450萬元，減價後即獲用家購入，呎價約19,281元，原業主持貨7年，帳面賺約500萬元。



同屬港島指標的海怡半島，目前成交量已相等於上月全月。該行王昭康稱，該盤兩房樓價回落至約800萬元後，已有相當承接力，尤其是部分優質放盤成交價，亦跌至相等於早前賣出的質素普通單位，故吸引市場加快吸納。



此外，麗港城上月亦只錄5宗買賣。中原洪金興透露，屋苑樓價未見繼續沉底，1月已錄2宗兩房單位成交，售價介乎695萬至718萬元，屬近期買家接受的市場價格。



至於新界上車盤成交亦見增加。美聯翁凱傑稱，沙田第一城本月至今錄12宗買賣，佔7宗為兩房單位，成交價500萬元或以下，較高位跌逾100萬元。他透露，40座低層A室，獲買家以452萬元購入，以實用面積284方呎計，呎價15,915元。而樓價同低於五球的天水圍嘉湖山莊，本月亦錄22宗成交。



除指標屋苑外，各區物業繼續劈價吸客。世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山翠擁華庭10座低層A室，實用面積696方呎，開價850萬元放盤，由於原業主急於移民，減價至768萬元沽，低估價近9%，呎價約11,034元，成交金額不足800萬元，亦屬近月新低。



至於青衣美景花園，消息稱，近日6座一個單邊樓王單位，僅以510萬元易手，以實用面積432方呎計，呎價11,806元，較去年8月同座同面積單位成交價，低近10%。



此外，受中美貿易戰談判及利率走勢影響，高力國際估價及諮詢服務高級董事鄭亥延預期，今年中小型住宅售價料回落3.8%，豪宅則會下調約2%。

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