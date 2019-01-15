Apple救業績！變相下調內地iPhone XR售價

蘋果公司(Apple Inc.)繼續為業績採取救亡措施！內地傳媒報道，在周一(1月14日)晚間，該公司的天貓官方旗艦店，首次針對「以舊換新」用戶派發優惠券，變相調低iPhone XR售價。



據悉，用戶在提交「以舊換新」後，可領取500元人民幣(下同)優惠券，限定在天貓Apple Store官方旗艦店購買iPhone XR使用。



換言之，這是今年蘋果公司官方首次降低新產品價格，獲扣減優惠後的iPhone XR價格為5,999元起。位於上海淮海路的蘋果公司官方零售店門口，亦擺出一個「以舊換新」的招牌，上面寫着「折實後換購iPhone XR，僅4,399元起」。

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