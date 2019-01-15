夜市UPDATES︰道指早段靠穩　納指漲1%

美股早段靠穩，道指升31點，報23,941點，標指升13點，報2,596點；受Netflix股價上揚帶動，納指升70點或1.02%，報6,976點。



港股方面，恒指夜期報26,769點，升17點，低水61點。



美國政府連續25日停擺，創下歷史紀錄。摩根大通行政總裁戴蒙表示，如果政府本季持續停擺，美國經濟增速將會降至零。另外，由於業績遜預期，摩根大通的股價早段跌0.61%。



外媒報道，網絡電視公司Netflix擬大幅調高服務收費，消息刺激其股價升5.77%。



英國方面，首相文翠珊的脫歐協議稍後會在國會闖關，惟市場普遍預期草案會遭否決；英國富時指數微升0.33%，報6,877點。



另外，2018年德國國內生產總值(GDP)增幅從2017年的2.2%降至1.5%，增幅為5年來的最低。消息進一步加劇市場對全球經濟放緩的憂慮；德國DAX指數升0.04%，報10,860點。



【22:34】中國政府採取措施穩定經濟，利好投資氣氛，惟摩根大通業績遜預期，限制美股升勢，道指早段只微升10點，報23,920點，納指則漲36點，至6,942點。



摩通去年第四季純利增長67%至70.7億美元，每股賺1.98美元，遜預期的2.2美元，期內收入升4%至268億美元，略低預期，其中定息收入、外匯及商品(FICC)交易收入僅得18.6億美元，差過預期的22.9億美元，而貸款撥備大增18%至15.5億美元。摩通股價早段報99.37美元，挫1.56%。



達美航空警告，由於美國政府局部停擺削弱航空需求，將影響今季票價上升的能力，料今季每股純利介乎至70至90美仙，低於分析員估計的93美仙，而去年第四季每股賺1.3美仙，好過預期的1.28美元。達美股價早段報47.81美元，升0.12%。



另外，福特汽車宣布與德國福士汽車結盟，共同研發貨車及貨Van，並研究將合作延伸至自動駕駛汽車、電動車及數碼服務。福特股價早段跌0.11%至8.98美元。

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