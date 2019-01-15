深度解構：中國連環出招谷經濟　成效有幾大？

國家財政部、發展和改革委員會及中國人民銀行周二舉行聯合記者會，當中人行表明會進一步加強貨幣政策的前瞻性及針對性，保持流動性合理充裕；財政部承諾增加減稅降費規模；發改委則推出不同行業的穩定消費措施，顯示內地將透過積極財政政策及偏向寬鬆的貨幣政策刺激經濟。



●減稅降費料涉兩萬億

國家財政部及發改委明言將實施積極財政政策，力保今年經濟開局良好。其中，財政部承諾大規模減降費，發改委亦爭取在今年首季內向下通報大部分投資計劃。有經濟學家預期，今年內地減稅降費總規模或增至2萬億元（人民幣‧下同）。



財政部部長助理許宏才周二透露，去年全年內地減稅降費規模約1.3萬億元，今年將實施更大規模的減稅降費，重點減輕製造業及小微企業負擔，主力在四方面支持實體經濟發展，例如調高增值稅的繳稅門檻，由企業每月銷售額3萬元調整至10萬元起計，即每月銷售額低於10萬元不用再繳交增值稅。



●爭取加大地方債發行

今年內地亦計劃大幅增加地方政府專項債券規模，支持重大在建項目建設。近期國務院已獲授權提前下達今年1.39萬億元的地方債，儘管各地具體發行額度仍有待審議批准，但財政部將爭取九月底前，讓各地政府完成相關發行。許宏才強調，增加地方政府專項債券規模並非放鬆對地方政府債務的管理，反而會嚴格控制地方政府隱性債務風險。



發改委副主任連維良則表示，目前正大幅壓縮項目審批時間，但同時各部門直接審核項目的規模也在減少，務求發揮有效投資的關鍵作用，故堅決不搞「大水漫灌」式的刺激經濟措施。不過，他同時大派定心丸，將確保實現首季內地經濟發展良好開局，保持全年經濟運行在合理區間。



●穩消費 推動體育行業

發改委又稱，除推出不同行業的穩定消費措施，亦會鼓勵旅遊、體育等服務消費及消費新業態。周二發改委已印發進一步促進體育消費行動計劃，2020年內地體育消費總規模目標將達1.5萬億元。當中，重點支持健身休閒項目發展，以及推動水上運動、航空運動、馬拉松等產業發展規劃細化落實。另外，各省已為今年經濟下行壓力盡早部署。廣東省人力資源和社會保障工作會議透露，今年該省將安排208億元穩定就業。



摩根大通認為，內地的減稅措施有望擺脫過去多年來大規模、過度投資基建以支撐經濟模式，但對刺激經濟的成效仍有疑慮。該行中國首席經濟學家朱海斌預期，今年內地稅收與費用減免總額將達2萬億元，令全年國內生產總值(GDP)增0.46個百分點，而今年內地經濟增長目標或介乎6至6.5%。



光銀國際研究團隊亦相信，內地將實施多重減稅降費的刺激措施，有效對衝貿易戰的負面影響。滙豐環球研究亦預期，內地應加快支持需求的政策，特別是減稅政策，以緩解商業情緒活動的影響。



此外，人民銀行早前宣布全調低金融機構存款準備金率，首階段降準0.5個百分點於周二正式生效。人行表示，降準與保持人民幣匯率基本穩定沒有矛盾。



●人行：幣策正發揮作用

市場對人行進一步放寬貨幣政策的預期不斷升溫，更出現可能減息的討論。人行副行長朱鶴新表示，現時貨幣政策正發揮對實體經濟的影響，應該讓已有的政策進一步發揮作用，並在這個基礎上再進行動態評估。



內地於農曆新年前明顯加大資金投放，人行周二在公開市場進行1,800億元逆回購操作，當中7天期為800億元、28天期為1,000億元。高盛預期，內地7天期回購利率將溫和向下，以緩衝中國經濟增長放緩，料今年上半年續有降準措施。



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