港貨櫃吞吐量續跌　勢連降兩級排全球第七

香港海運港口局公布，香港去年港口貨櫃吞吐量共錄得1,964.1萬個標準箱(TEU)，按年下跌5.4%，一如預期的低於2,000萬個標準箱，創兩年以來最差，全球貨櫃港排名勢將由去年第五位，連跌兩級至第七位。



至於去年12月單月計，香港貨櫃吞吐量累計亦連跌11個月，月內處理共167.2萬個標準箱，按年跌6.1%。而據最新資料顯示，已公布去年全年貨櫃吞吐量的港口中，各自全年處理的貨櫃數目分別是，新加坡處理3,631萬個，按年升8.9%；寧波舟山處理逾2,600萬個，按年升3.2%；深圳處理2,573萬個，按年升2.09%。上述三個港口料於2018全年全球貨櫃港排名，分別位居第二至四位。



至於尚未公布最新數字的上海、釜山、廣州，先前市場估計去年全年料可分別處理4,200萬個、2,190萬個和2,140萬個標準箱，按年分別升4.4%、6.8%和5.1%。貨櫃港排名第一、五及六位。而以此估算，本港排名將低過上述6個港口，並且是前7大貨櫃港中，唯一一個在去年錄得跌幅。



●上海料稱冠 寧波進佔第三

去年中美爆發貿易戰，內地港口僅寧波舟山港在加強與其他航運聯盟合作下，貨櫃吞吐量能趕過深圳，位居全球第三。相反，深圳有約17%貨櫃屬於美國航線，難免受到影響。而上海則仍維持全年處理逾4,000萬個貨櫃，連續9年蟬聯全球第一貨櫃港。



香港付貨人委員會執行總幹事何立基表示，去年全年香港港口貨櫃吞吐量一如預期低於2,000萬個標準箱，負增長情況並已持續一段時間，現時尚未看到對今年貨櫃吞吐量利好的消息。在歐美聖誕銷售不佳、內地經濟增長放緩等情況下，全球貿易正處於低潮，買家落單不多的情況料在今年首季仍會持續，要直至中美貿易糾紛解決，釋除市場疑慮，才會有補單。



他續指，貿易環境轉差下，預期「體質較差」的美國公司可能會有一輪倒閉潮，破產將令港出口商血本無歸，亦令港出口商在接單上較以往謹慎和有戒心，即使有都未必敢接或想接。在出口不寄予厚望下，唯望香港港口貨櫃吞吐量今年能保住排名第七。



●倡營運商合作增競爭力

另外，香港恒生大學去年8月發表的一份研究報告，建議香港貨櫃碼頭營運商共享泊位、吊機、貨櫃堆場等設施，並在基礎設施和作業系統上合作。研究指此舉有助提升香港碼頭與其他港口競爭的能力。



負責此項研究的香港恒生大學決策科學學院副院長(外務)黃惠虹接受《東網》訪問時表示，因貨櫃若然是轉口，在香港或在內地港口做的操作分別不大，但若香港因成本高企而不減價，競爭力只會愈來愈低。事實上，近年香港貨櫃吞吐量排名接連下跌，2017年已跌至全球第五，最新估計數字更顯示2018年會再度下跌，值得市場關注。



她續指，香港碼頭營運商與其在香港內部爭生意，還不如聯合一起向外與其他港口爭，以取得更大效益，並且向船公司和貨主傳遞香港貨櫃碼頭較其他港口優勝的信息。



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