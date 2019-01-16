古勝：基建板塊硬淨有理

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，市場憧憬中央出手穩經濟，港股周二上升動力轉強，算係近期少見。恒指最終升531點收報26,830點，國企指數則升210點報10,502點，主板成交889億元。A股同樣表現不俗，滬綜指升34點報2,507點。



從基本面分析，中國公布去年底的貿易數據唔多掂之後，中央出手態度愈趨明顯。首先，人民銀行周二就按計劃於公開市場合共進行1,800億元人民幣的逆回購操作，以維持市場流動性充裕，「有水到」自然對股市有利。



其次係，經國務院批准，合格境外機構投資者(QFII)總額由1,500億美元增加至3,000億美元。雖然放寬咗外資額度，然則入唔入場又係另一回事，但起碼叫做有誠意；最後，財政部、發改委及人行發新聞稿指要穩住汽車及家電等，揭示中央對實體經濟及個別行業的扶持。



不過，撐還撐，點都唔會呢頭講完就即刻有所得益。好似汽車同家電股雖然都受惠國策，但股價表現就有明顯分野。吉利汽車(00175)周二升4.6%，長城汽車(02333)升3.7%，比亞迪(01211)升3.6%，就算唔一定可以扭轉板塊早前愈跌愈深之格局，但起碼叫做有得彈。



相對地，家電股就唔係好夠力，創維數碼(00751)及國美零售(00493)只能持平，海爾電器(01169)只升1.7%。由此可見，資金主力都係押注早前跌得較深的汽車股身上。



另外，基建鐵路股近期走勢一直硬淨並跑贏大市，始終內地經濟下行壓力加劇，內需同樓市似乎又谷唔起，故資金又係博中央加碼搞基建。瑞信最新報告就預期，未來會發出更多利好基建投資的信號，相信今年固定投資增長將達到10%。



該行又指，基建股選股次序為中國中鐵(00390)、中國鐵建(01186)及中交建(01800)，目標價分別為9.3元、13.48元及9.9元，同樣給予「跑贏大市」評級。



目前上述三隻鐵路股往績市盈率分別為8.9倍、7.8倍及5.1倍，純睇走勢就以中鐵建最好，近幾個月以反覆向上為主，值得候低吸納，目標價12.5元，跌穿10.4元止蝕。至於中鐵及中交建走勢都唔錯，可先納入觀察名單，候上升動力進一步轉強才作部署。



講開又講，恒指不經不覺已升穿26,800點水平，接近兩萬七水平，又殺咗一大批恒熊。不過，查實暫時見唔到外圍經濟前景有幾好，起碼美國政府繼續停擺，加息速度仍然難料，人民幣仲會唔會再貶過亦未可知。所以話，就算博阿爺有心救市，仍要慎防效力短癮，港股會唔會「彈散」，這個可能性仲係不能抹殺，所以大家順勢追買之餘亦要嚴控注碼，一見唔對路就要止蝕，以免因小失大！

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