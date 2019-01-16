德銀料今年澳門博彩收入縮5%

面對2019年眾多不明朗因素，投資銀行紛紛看淡澳門博彩業前景。其中，德意志銀行發表報告指，澳門賭業正由2018年增長期過渡至溫和收縮期，估計當地博彩收入將由去年14%增幅，大跌至今年負增長5%。



德銀報告指，有4項不穩定因素困擾今年澳門博彩行業，包括貴賓廳業務還要收縮到甚麼程度；中場業務表現是否可保持高單位數增長；在下行周期下，各賭企能否維持利潤率；以及監管新規對行業影響是好是壞。



德銀表示，目前市場已大致認同該行對今年澳門貴賓廳收入按年下跌10%的預測，但該行對中場業務將由2018年按年增長18%，急轉至今年收縮1%的預測，卻大幅偏離市場的主流看法，這主要受到每名賭客的平均支出減少所拖累。



縱然港珠澳大橋落成，該行亦預測，每名遊客的中場博彩消費將由2018年首9個月的按年增長11%，變成2019年按年收縮10%，主因是澳門禁煙新規實施後，以往能夠吸煙的高級中場客逗留時間將減少5至10%，直接影響娛樂場內的高端消費，而且人民幣貶值亦不利當地中場業務。故此，該行估計，2019年首季度澳門賭業將進入下行周期，由貴賓業務放緩擴散至中場業務。



該行建議避免投資於依靠行業周期的博彩股，以及有即時資本支出需要的公司，予銀河娛樂(00027)、金沙中國(01928)、澳博控股(00880)「沽售」的投資評級。



此外，Sanford C. Bernstein研究報告亦估計，澳門今年1月賭收將按年縮8至12%。若真的如此，將是2016年中以來首次出現單月負增長。



該行解釋，1月7至13日的一個星期，澳門賭收受到三大負面因素影響，包括禁煙新規嚴厲執行，不少娛樂場仍未成功申請到吸煙房；澳門當局近日破獲內地銷售終端機(POS)非法為他人刷卡套現；而農曆新年亦預計遊客減少。



野村亦發表報告，觀乎1月暫時每日平均賭收都低於2018年12月。其中，中場業務更按月少6至7%。故該行預期，澳門1月整體賭收，將會按年持平或最多收縮5%。

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